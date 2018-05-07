ДИМИТРОВ: «Никогда не было приятных воспоминаний о Ролан Гаррос»

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Рафаилов рассказал анекдот про скандал между Зарей и ТК Футбол 15:09 — korrdon Две помойки Заря и Динамо) На поле лузеры, зато языком..... 15:03 — Михаил Морозов Динамо играть нужно. 80% игр проводят в Киеве а у Мариуполя выиграть не смогли. Рафаилову нужно б...

Месси – судье: «Ты – дерьмо, не нужно отдавать Реалу победу в матче» 15:06 — Юрій Ганусяк а з другим голом не все просто. варан програв у швидкості та просто перекривав шлях суаресу 15:03 — Юрій Ганусяк за спеціально нанесений удар, бейла мали вигнати та дикваліфікувати на 5-10 матчів

Осечка Динамо, перепалка Вернидуба и Фонсеки, Ребров на фан-секторе 15:04 — morgot29 Не было там чистого мяча. Мяч пропихивал динамовец. Да, он коснулся игрока Мариуполя, но тот не д...

ПЯТЕНКО: «Сколько можно терпеть, б****? Это безобразие судейства» 14:57 — Игорь Иванишин Посадить этих гнид очком на кол, тогда поймут, что злодеяния наказуемы.