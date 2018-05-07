ДИМИТРОВ: «Никогда не было приятных воспоминаний о Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира, Григор Димитров ни разу не проходил на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга. Теннисист рассказал о своих планах в этом году.
«У меня никогда не было приятных воспоминаний от выступления на «Ролан Гаррос». С течением времени я стал играть на грунте гораздо успешнее. Нужно продолжать выкладываться по полной программе и не сбавлять оборотов. Надеюсь, что в этом сезоне я смогу выступить в Париже намного лучше, чем раньше», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.
Источник — ATP World Tour
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