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ДИМИТРОВ: «Никогда не было приятных воспоминаний о Ролан Гаррос»

Болгарский теннисист надеется лучше выступить в Париже в этом году

  • 07.05.2018 14:20
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ATP. Григор Димитров
© ATP. Григор Димитров
Четвертая ракетка мира, Григор Димитров ни разу не проходил на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга. Теннисист рассказал о своих планах в этом году. 
 
«У меня никогда не было приятных воспоминаний от выступления на «Ролан Гаррос». С течением времени я стал играть на грунте гораздо успешнее. Нужно продолжать выкладываться по полной программе и не сбавлять оборотов. Надеюсь, что в этом сезоне я смогу выступить в Париже намного лучше, чем раньше», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP. 
 
 
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Источник — ATP World Tour

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