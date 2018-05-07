Рейтинг ATP. Надаль продолжает удерживать лидерство

11:29 — morgot29

Даже если выиграют у Зари и Шахтера то чемпионами по потерянным очкам не будут так как нет никако...

11:27 — Informozavr2011

Опечатка:Чемпионат Украины 2017-2018ШЛАКтёр - Динамо 0:1, 0:0 (рука Бутко) и 0:1 Приятное приятно...

11:26 — Informozavr2011

А вот тебе таблетка:1.Шахтёр - Динамо 0:1, 0:0 (рука Бутко), 0:02. Последних три игры дома ШЛАК п...

11:23 — slava_ukrainy

и в следующем году тоже

11:15 — alex5111

а 13 травня 2017р. з Олімпіком забули? З тими ж Циганковими, Бурдами, з Ярмоленком. ДК нагадаю то...