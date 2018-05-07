Рейтинг ATP. Надаль продолжает удерживать лидерство

У мужчин предыдущая неделя не была богата на престижные турниры. Александ Зверев выиграл соревнования в Мюнхене, Жуан Соуза стал лучшим в Эшториле, Таро Даниэль – в Стамбуле (все турниры ATP-250).
Большинство топовых теннисистов отдыхало перед Мадридом, поэтому изменения в первой десятке минимальные: Григор Димитров обошел Марина Чилича, который не смог защитить прошлогодний титул в Стамбуле.
Рейтинг ATP
Чемпионская гонка
Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
Александр Долгополов – 57 (-1)
Сергей Стаховский – 127 (-1)
Илья Марченко – 271 (-13)
Источник — Sport.ua
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