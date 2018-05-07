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Рейтинг ATP. Надаль продолжает удерживать лидерство

Чилич уступил 4 место Димитрову

  • 07.05.2018 10:30
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

У мужчин предыдущая неделя не была богата на престижные турниры. Александ Зверев выиграл соревнования в Мюнхене, Жуан Соуза стал лучшим в Эшториле, Таро Даниэль – в Стамбуле (все турниры ATP-250).

Большинство топовых теннисистов отдыхало перед Мадридом, поэтому изменения в первой десятке минимальные: Григор Димитров обошел Марина Чилича, который не смог защитить прошлогодний титул в Стамбуле.  

Рейтинг ATP



Чемпионская гонка



Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
Александр Долгополов – 57 (-1)
Сергей Стаховский – 127 (-1)
Илья Марченко – 271 (-13)

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Источник — Sport.ua

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