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Виктория АЗАРЕНКО: «Планирую сыграть 3 турнира до Уимблдона»

Экс-первая ракетка мира – о планах на ближайшие пару месяцев

  • 07.05.2018 10:14
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Getty Images.
© Getty Images.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала о своих ближайших планах на европейских турнирах.

«Я планирую играть до самого Уимблдона: в Риме, Париже, затем на Мальорке и Уимблдоне. Такое моё расписание на ближайшие пару месяцев. О том, что я смогу играть в Европе, я узнала ближе к концу апреля, но в этот раз я старалась оставаться сконцентрированой на тренировках, больше работать и сейчас стараюсь быть более стабильной.

К турнирам я готовилась на зелёном грунте в Соединённых Штатах. Он ужасен, что заставило меня ещё больше полюбить красный грунт. Когда я приехала сюда, все плохие отскоки выглядели отличными. Вы просто не представляете, как я была рада быть в самолёте, вдохнуть свежий европейский воздух, кушать европейскую еду, вообще всё!

Лео здесь очень нравится. Мадрид - прекрасный город с большим количеством развлечений для детей. Мы посетили многие площадки, шоу и магические выступления в парке. И всё бесплатно. Это потрясающе. Он обожает это. Ему очень понравилась местная еда», – сказала Азаренко.

На турнира в Мадриде представительница Беларуси вышла во второй раунд.

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Источник — Большой теннис Украины

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