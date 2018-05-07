Виктория АЗАРЕНКО: «Планирую сыграть 3 турнира до Уимблдона»

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказала о своих ближайших планах на европейских турнирах.



«Я планирую играть до самого Уимблдона: в Риме, Париже, затем на Мальорке и Уимблдоне. Такое моё расписание на ближайшие пару месяцев. О том, что я смогу играть в Европе, я узнала ближе к концу апреля, но в этот раз я старалась оставаться сконцентрированой на тренировках, больше работать и сейчас стараюсь быть более стабильной.



К турнирам я готовилась на зелёном грунте в Соединённых Штатах. Он ужасен, что заставило меня ещё больше полюбить красный грунт. Когда я приехала сюда, все плохие отскоки выглядели отличными. Вы просто не представляете, как я была рада быть в самолёте, вдохнуть свежий европейский воздух, кушать европейскую еду, вообще всё!



Лео здесь очень нравится. Мадрид - прекрасный город с большим количеством развлечений для детей. Мы посетили многие площадки, шоу и магические выступления в парке. И всё бесплатно. Это потрясающе. Он обожает это. Ему очень понравилась местная еда», – сказала Азаренко.

На турнира в Мадриде представительница Беларуси вышла во второй раунд.