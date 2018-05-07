Рейтинг WTA. Костюк, Калинина и Завацкая обновили рекорды

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира: в Праге и в Рабате. Победительница соревнований в Марокко Элиз Мертенс поднялась на 3 позиции и теперь 16-я. Также на 3 позиции поднялась полуфиналистка Праги Шуай Чжан (28 место). Больше изменений в топ-30 не последовало.

Лучшая из украинок Элина Свитолина осталась на четвертой позиции и на этой недели у нее есть хорошая возможность, как минимум, укрепится с мировой классификации. В Чемпионской гонке Элину обогнала Петра Квитова, которая выиграла турнир в Праге.

Сразу 3 юные украинки показали лучшие результаты в карьере. Марта Костюк и Ангелина Калинина поднялись на 1 строчку (133 и 136 места соотвественно), а вот выход Катарины Завацкой в 1/4 финала турнира в Рабате поднял ее на 63 места, что позволило украинке дебютировать в топ 200 рейтинга (197).

Первое место по-прежнему уверенно занимает румынка Симона Халеп, но в Мадриде у Каролин Возняцки есть теоретические шансы вернуть себе лидерство.

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка

Остальные украинки расположились на следующих позициях:

Леся Цуренко – 39 (-1)

Катерина Козлова – 66 (-4)

Катерина Бондаренко – 80 (-3)

Даяна Ястремская – 180 (-3)