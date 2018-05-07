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Рейтинг WTA. Костюк, Калинина и Завацкая обновили рекорды

Юные украинские теннисистки продолжают прогрессировать

  • 07.05.2018 08:50
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира: в Праге и в Рабате. Победительница соревнований в Марокко Элиз Мертенс поднялась на 3 позиции и теперь 16-я. Также на 3 позиции поднялась полуфиналистка Праги Шуай Чжан (28 место). Больше изменений в топ-30 не последовало.

Лучшая из украинок Элина Свитолина осталась на четвертой позиции и на этой недели у нее есть хорошая возможность, как минимум, укрепится с мировой классификации. В Чемпионской гонке Элину обогнала Петра Квитова, которая выиграла турнир в Праге.

Сразу 3 юные украинки показали лучшие результаты в карьере. Марта Костюк и Ангелина Калинина поднялись на 1 строчку (133 и 136 места соотвественно), а вот выход Катарины Завацкой в 1/4 финала турнира в Рабате поднял ее на 63 места, что позволило  украинке дебютировать в топ 200 рейтинга (197).

Первое место по-прежнему уверенно занимает румынка Симона Халеп, но в Мадриде у Каролин Возняцки есть теоретические шансы вернуть себе лидерство.

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка

Остальные украинки расположились на следующих позициях:
Леся Цуренко – 39 (-1)
Катерина Козлова – 66 (-4)
Катерина Бондаренко – 80 (-3)
Даяна Ястремская – 180 (-3)
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Источник — Sport.ua

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