Рейтинг WTA. Костюк, Калинина и Завацкая обновили рекорды

На прошлой неделе женщины сыграли два турнира: в Праге и в Рабате. Победительница соревнований в Марокко Элиз Мертенс поднялась на 3 позиции и теперь 16-я. Также на 3 позиции поднялась полуфиналистка Праги Шуай Чжан (28 место). Больше изменений в топ-30 не последовало.
Лучшая из украинок Элина Свитолина осталась на четвертой позиции и на этой недели у нее есть хорошая возможность, как минимум, укрепится с мировой классификации. В Чемпионской гонке Элину обогнала Петра Квитова, которая выиграла турнир в Праге.
Сразу 3 юные украинки показали лучшие результаты в карьере. Марта Костюк и Ангелина Калинина поднялись на 1 строчку (133 и 136 места соотвественно), а вот выход Катарины Завацкой в 1/4 финала турнира в Рабате поднял ее на 63 места, что позволило украинке дебютировать в топ 200 рейтинга (197).
Первое место по-прежнему уверенно занимает румынка Симона Халеп, но в Мадриде у Каролин Возняцки есть теоретические шансы вернуть себе лидерство.
Рейтинг WTA
Чемпионская гонка
Источник — Sport.ua
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