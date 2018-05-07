Петра КВИТОВА: «Начало поединка с Цуренко получилось напряженным»

А был коридор позора? ...а то я не смотрел

09:40 — alex_kor

Красивая игра. Накал, нервы, битва.Барса молодцы, играя вдевятером выглядели достойно, хоть и Реа...

09:29 — NATSGUL

Толсто.Идётся речь о рекорде в Чемпионате, если ты не догнал.

09:28 — NATSGUL

То что симулянт Марсело схватился за лицо, не означает, что удар был туда - не тупи, отмашка была...

09:25 — NATSGUL

От фанатика Реала другого ожидать и нельзя было.Отскочил Реал, что заканчил игру в полном составе...