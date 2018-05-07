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Петра КВИТОВА: «Начало поединка с Цуренко получилось напряженным»

Чешская теннисистка – о победе над украинкой в Мадриде

  • 07.05.2018 08:15
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала победу в первом круге турнира серии Premier Mandatory в Мадриде над украинкой Лесей Цуренко.

«Для меня начало поединка получилось напряженным, но то же самое можно сказать и про Цуренко. К счастью, мне удалось отыскать необходимый ритм.

По правде говоря, я немного устала, поскольку в субботу проводила финальный поединок в Праге. В понедельник у меня будет выходной, так что все в порядке. Я не люблю слишком долго готовиться к турниру, поскольку считаю, что лучшая тренировка – это официальные матчи», – сказал Квитова.

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Источник — Madrid Open

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