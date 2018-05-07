МУГУРУСА: «На этот раз у меня не самые высокие ожидания от Мадрида»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над китаянкой Пэн Шуай в первом круге на турнире в Мадриде.

«На мой взгляд, первый сет вышел равным. Я получила преимущество, но понимала, что все может измениться, если соперница выиграет несколько розыгрышей. Сегодня Пэн показала солидную игру. На этот раз у меня не самые высокие ожидания. Каждый раз, приезжая в Мадрид, я оказываюсь под колоссальным давлением. Сейчас мне хочется просто наслаждаться игрой и поддержкой болельщиков, ради этого я и приехала сюда», — сказала Мугуруса.

Во втором круге Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, встретится с хорваткой Донной Векич.