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МУГУРУСА: «На этот раз у меня не самые высокие ожидания от Мадрида»

Третья ракетка мира прокомментировала выход во второй круг турнира в Испании

  • 07.05.2018 03:20
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над китаянкой Пэн Шуай в первом круге на турнире в Мадриде. 
 
«На мой взгляд, первый сет вышел равным. Я получила преимущество, но понимала, что все может измениться, если соперница выиграет несколько розыгрышей. Сегодня Пэн показала солидную игру. На этот раз у меня не самые высокие ожидания. Каждый раз, приезжая в Мадрид, я оказываюсь под колоссальным давлением. Сейчас мне хочется просто наслаждаться игрой и поддержкой болельщиков, ради этого я и приехала сюда», — сказала Мугуруса. 
 
Во втором круге Мугуруса, занимающая третье место в рейтинге WTA, встретится с хорваткой Донной Векич.
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Источник — WTA

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