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Пять сеяных теннисисток покинули Мадрид после первого круга

Три из них – американки

  • 06.05.2018 22:42
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Jimmie48 Photography. Винус Уильямс
© Jimmie48 Photography. Винус Уильямс

На грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде состоялись все матчи первого круга. Неожиданных результатов оказалось мало, пожалуй, таковым является только вылет Мэдисон Киз.

Ниже представлены все сеяные теннисистки, которые завершили выступления после первого круга. Все, кроме Киз, проиграли соперницам из топ-30 мирового рейтинга

Номер посева Тенниситка Кому проиграла
5 Алена Остапенко Ирина-Камелия Бегу
8 Винус Уильямс Анетт Контавейт
12 Коко Вандевей Кристина Младенович
13 Мэдисон Киз Сара Соррибес-Тормо
16 Магдалена Рыбарикова Йоханна Конта

 

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Источник — Sport.ua

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