Пять сеяных теннисисток покинули Мадрид после первого круга

22:52 — fiscik10

а Зидан умный, педика поменял знает что сейчай его поломают

22:52 — I_LOVE_UKRAINE

Жовта там мала бути теж, як і до того у Мессі, Суареса і Рамоса.А взагалі, після обопільної жовто...

22:51 — kot-7

Роном не рискует Зидан

22:51 — sergbarsa

Баран я что про єту писал?баварии забили аж 2 но в прошлой а что мало в полуфинале

22:51 — ak228

Гавнореал, надеюсь ливер вынесет их

22:50 — zhyr

прямий удар в ногу, навіть близько по м"ячу не бив....до чого тут очі?

22:50 — viktor112007

чо, на Бейле тоже красная была? чот комментатор такое рассказывает

22:49 — sergbarsa

Коута менять в 10 м играли

22:48 — kot-7

Хоть за одну банку в этой ЛЧ из офсайда расскажи балабол

22:47 — totake

Роберту хватило б і жовтої