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Мадрид. Цуренко в двух сетах уступила Квитовой

Украинская теннисистка без борьбы пустила соперницу во второй круг

  • 06.05.2018 20:25
  • 709 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла стартовый поединок на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче с Петрой Квитовой из Чехии украинке удалось взять всего 3 гейма.

Мадрид. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 1:6, 2:6

Показалось, что Цуренко проиграла матч еще до его начала. На корте она решительно ничего не продемонстрировала и проиграла абсолютно в одну калитку. Квитовой даже особо не пришлось напрягаться.

33% выигранной первой подачи и 4 виннерса – это полный провал. Возможно, Леся играла с повреждением, что и не позволило показать свои лучшие качества.

Во втором круге Квитова сыграет против Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 06.05.2018 20:37
    +2
    Парі матч до гри ставки на цей матч не приймав, а то б банкротами стали, настільки сміливо можна проти Лесі було ставити))
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    B.Borg
    online
    B.Borg, 06.05.2018 21:16
    0
    Цель приезда ?
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