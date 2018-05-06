Мадрид. Цуренко в двух сетах уступила Квитовой

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла стартовый поединок на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче с Петрой Квитовой из Чехии украинке удалось взять всего 3 гейма.

Мадрид. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 1:6, 2:6

Показалось, что Цуренко проиграла матч еще до его начала. На корте она решительно ничего не продемонстрировала и проиграла абсолютно в одну калитку. Квитовой даже особо не пришлось напрягаться.

33% выигранной первой подачи и 4 виннерса – это полный провал. Возможно, Леся играла с повреждением, что и не позволило показать свои лучшие качества.

Во втором круге Квитова сыграет против Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.