Мадрид. Цуренко в двух сетах уступила Квитовой

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла стартовый поединок на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче с Петрой Квитовой из Чехии украинке удалось взять всего 3 гейма.
Мадрид. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Петра Квитова (Чехия) – 1:6, 2:6
Показалось, что Цуренко проиграла матч еще до его начала. На корте она решительно ничего не продемонстрировала и проиграла абсолютно в одну калитку. Квитовой даже особо не пришлось напрягаться.
33% выигранной первой подачи и 4 виннерса – это полный провал. Возможно, Леся играла с повреждением, что и не позволило показать свои лучшие качества.
Во втором круге Квитова сыграет против Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.
Источник — Sport.ua
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