Мадрид. Мугуруса начинает с победы

Гарбинье Мугуруса в матче первого раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде обыграла Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Испанка подала 5 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта, при этом избежав двойных ошибок. Пэн Шуай, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обошлась без эйсов, допустила 3 двойные ошибки и упустила 2 брейка.
Во втором круге третья ракетка мира, Мугуруса встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания, WC).
Мадрид, первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Пэн Шуай (Китай) 6:4, 6:2.
Напомним, во втором круге турнира в Мадриде Элина Свитолина сыграет с Суарес Наварро.
Добавим, в прошлом году Гарбинье не смогла пройти далее первого круга. Элина Свитолина имеет шансы обойти испанку в мировом рейтинге, если выиграет турнир, а Мугуруса не пройдет далее 1/4 финала..
Источник — Sport.ua
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