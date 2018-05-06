Мадрид. Мугуруса начинает с победы

Гарбинье Мугуруса в матче первого раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде обыграла Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Испанка подала 5 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта, при этом избежав двойных ошибок. Пэн Шуай, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обошлась без эйсов, допустила 3 двойные ошибки и упустила 2 брейка.

Во втором круге третья ракетка мира, Мугуруса встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания, WC).

Мадрид, первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) - Пэн Шуай (Китай) 6:4, 6:2.