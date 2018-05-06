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Мадрид. Мугуруса начинает с победы

Испанка победила китаянку Пэн Шуай

  • 06.05.2018 19:26
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Гарбинье Мугуруса в матче первого раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде обыграла Пэн Шуай со счётом 6:4, 6:2. 
 
Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Испанка подала 5 эйсов и реализовала 4 брейк-пойнта, при этом избежав двойных ошибок. Пэн Шуай, занимающая 39-е место в мировом рейтинге, обошлась без эйсов, допустила 3 двойные ошибки и упустила 2 брейка.
 
Во втором круге третья ракетка мира, Мугуруса встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания, WC).
 
Мадрид, первый круг
 
Гарбинье Мугуруса (Испания) - Пэн Шуай (Китай) 6:4, 6:2.
 
Напомним, во втором круге турнира в Мадриде Элина Свитолина сыграет с Суарес Наварро.

Добавим, в прошлом году Гарбинье не смогла пройти далее первого круга. Элина Свитолина имеет шансы обойти испанку в мировом рейтинге, если выиграет турнир, а Мугуруса не пройдет далее 1/4 финала..

 

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Источник — Sport.ua

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