Леся Цуренко – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

То что он начал писать по украински не означает что он украинец, мне было достаточно прочитать па...

17:56 — istorikkk

Странно, что никто не задаётся вопросом, чей рупор Вернидуб. А тут сурковские уши торчат за верст...

17:52 — ak228

Вася, так это ты тут рассуждаешь ошибочными понятиями, проводя глупые параллели в зависимости от ...

17:49 — Darkness1984

плюсую.. хотя я и болельщик ДК.. но знаешь почему я всегда болел за Зарю? а потому, что она споко...

17:48 — Darkness1984

пропаганда и не правдивая инфа... знакомо? нет? иди учись дальше