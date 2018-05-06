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Леся Цуренко – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 06.05.2018 16:40
  • 713 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

6 мая на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок первого круга одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Чехии Петра Квитова (№10 WTA).

Напомним, в субботу, 5 мая, чешка в трех сетах выиграла финальный поединок на турнире WTA International в Праге.

Матч состоится на центральном корте пятым запуском. Ориентировочное время начала встречи –  18:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча Гарбинье Мугуруса – Шуай Пэн.

Букмекеры считают фавориткой Квитову – 1,28. Победа Цуренко оценена коэффициентов 4,15.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 06.05.2018 16:57
    +1
    Тяжело будет нестабильной Лесе против набравшей отличную форму чешки. Хотя если сможет найти нужный ритм игры и главное хорошую первую подачу шансы будут...
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