Леся Цуренко – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 мая на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде украинская теннисистка Леся Цуренко сыграет поединок первого круга одиночного разряда. Ее соперницей станет представительница Чехии Петра Квитова (№10 WTA).
Напомним, в субботу, 5 мая, чешка в трех сетах выиграла финальный поединок на турнире WTA International в Праге.
Матч состоится на центральном корте пятым запуском. Ориентировочное время начала встречи – 18:30 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча Гарбинье Мугуруса – Шуай Пэн.
Букмекеры считают фавориткой Квитову – 1,28. Победа Цуренко оценена коэффициентов 4,15.
Источник — Sport.ua
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