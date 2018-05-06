Мюнхен. Зверев защитил титул

Немец Александр Зверев, посеянный на турнире под первым номером, защитил титул на домашнем турнире категории ATP 250 в Мюнхене. В решающем поединке он в двух партиях победил своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера (6) — 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Зверев использовал 4 брейк-пойнта из 6, а у Кольшрайбера 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Для Зверева это седьмой титул в карьере и первый в нынешнем сезоне.

Напомним, что в полуфинале Зверев обыграл корейца Чхун Хена