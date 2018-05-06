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Мюнхен. Зверев защитил титул

Немец побеждает второй год подряд

  • 06.05.2018 16:36
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Instahram. Александр Зверев
© Instahram. Александр Зверев
Немец Александр Зверев, посеянный на турнире под первым номером, защитил титул на домашнем турнире категории ATP 250 в Мюнхене. В решающем поединке он в двух партиях победил своего соотечественника Филиппа Кольшрайбера (6) — 6:3, 6:3.
 
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. Зверев использовал 4 брейк-пойнта из 6, а у Кольшрайбера 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
 
Для Зверева это седьмой титул в карьере и первый в нынешнем сезоне. 

Напомним, что в полуфинале Зверев обыграл корейца Чхун Хена

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Источник — Sport.ua

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