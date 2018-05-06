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Мадрид. Во втором круге Свитолина сыграет с Суарес Наварро

Первая ракетка Украины узнала соперницу по второму кругу

  • 06.05.2018 16:28
  • 877 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной по второму кругу грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. Свой второй матч на испанских кортах первая ракетка Украины проведет против Карлы Суарес Наварро.

В первом круге испанка в двух сетах обыграла Барбору Стрыцову из Чехии.

Мадрид. Первый круг
Карла Суарес Наварро (Испания) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:3

Напомним, в текущем сезоне Свитолина и Суарес Наварро пересекались дважды: в Брисбене выиграла украинка, в Индиан-Уэллсе – испанка. Общий счет личных встреч – 3:3.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 06.05.2018 16:40
    0
    Оооооо....Все ясно..
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 06.05.2018 16:51
    -2
    Суарес на грунті,останній раз на грунті,здається грали в Римі,якшо помиляюсь-виправіть,ніби Еліна в гпарній формі,прогнозую складний матч,але перемогу Еліни,якшо гратиме активно
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