Мадрид. Во втором круге Свитолина сыграет с Суарес Наварро

Определилась соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной по второму кругу грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. Свой второй матч на испанских кортах первая ракетка Украины проведет против Карлы Суарес Наварро.
В первом круге испанка в двух сетах обыграла Барбору Стрыцову из Чехии.
Мадрид. Первый круг
Карла Суарес Наварро (Испания) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:3, 6:3
Напомним, в текущем сезоне Свитолина и Суарес Наварро пересекались дважды: в Брисбене выиграла украинка, в Индиан-Уэллсе – испанка. Общий счет личных встреч – 3:3.
Источник — Sport.ua
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