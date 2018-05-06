ВОЗНЯЦКИ: «Хорошо, что в женском туре нет Рафаэля Надаля»

Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки рассказала о своей игре на грунтовых покрытиях.

«Я бы сказала, это такая любовь-ненависть. Иногда он мне нравится, иногда – вообще нет. Так что я просто стараюсь сохранять позитивный настрой и работать над некоторыми аспектами игры.

Я всегда верю в себя, к тому же в женском теннисе нет явных грунтовых специалистов. У нас нет «Рафы» – игрока, против которого на грунте все заранее понятно, можно домой ехать. Это здорово, потому что победить может любая – особенно на грунте. Я постараюсь этим воспользоваться».