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ВОЗНЯЦКИ: «Хорошо, что в женском туре нет Рафаэля Надаля»

Теннисистка рассказал об игре на грунте в женском туре

  • 06.05.2018 15:19
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки рассказала о своей игре на грунтовых покрытиях.
 
«Я бы сказала, это такая любовь-ненависть. Иногда он мне нравится, иногда – вообще нет. Так что я просто стараюсь сохранять позитивный настрой и работать над некоторыми аспектами игры. 
 
Я всегда верю в себя, к тому же в женском теннисе нет явных грунтовых специалистов. У нас нет «Рафы» – игрока, против которого на грунте все заранее понятно, можно домой ехать. Это здорово, потому что победить может любая – особенно на грунте. Я постараюсь этим воспользоваться».
 
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Источник — Sports.ru

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