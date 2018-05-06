ВОЗНЯЦКИ: «Хорошо, что в женском туре нет Рафаэля Надаля»

Чемпионка Australian Open Каролин Возняцки рассказала о своей игре на грунтовых покрытиях.
«Я бы сказала, это такая любовь-ненависть. Иногда он мне нравится, иногда – вообще нет. Так что я просто стараюсь сохранять позитивный настрой и работать над некоторыми аспектами игры.
Я всегда верю в себя, к тому же в женском теннисе нет явных грунтовых специалистов. У нас нет «Рафы» – игрока, против которого на грунте все заранее понятно, можно домой ехать. Это здорово, потому что победить может любая – особенно на грунте. Я постараюсь этим воспользоваться».
Напомним, что Возняцки выиграла Битву чемпионов у Уильямс.
Источник — Sports.ru
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.