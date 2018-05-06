Стрыцова – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 6 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде определится соперница Элины Свитолиной по второму кругу.
За право сыграть с первой ракеткой Украины поспорят Барбора Стрыцова из Чехии и Карла Суарес Наварро из Испании. Ориентировочное время начала матча – 14:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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