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Стрыцова – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка, в котором определится соперница Свитолиной

  • 06.05.2018 14:39
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Getty Images. Карла Суарес Наварро
© Getty Images. Карла Суарес Наварро

Сегодня, 6 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде определится соперница Элины Свитолиной по второму кругу.

За право сыграть с первой ракеткой Украины поспорят Барбора Стрыцова из Чехии и Карла Суарес Наварро из Испании. Ориентировочное время начала матча – 14:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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