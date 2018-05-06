СВИТОЛИНА: «У меня есть хороший шанс здорово выступить в Мадриде»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к грунтовому турниру серии Premier Mandatory в Мадриде.



«Несколько лет в Мадриде у меня складывались не так хорошо. Обычно, я приезжала сюда с другого турнира и у меня не было времени подготовиться, адаптироваться к кортам. В этом году все иначе, у меня было время. Думаю, у меня есть хороший шанс здорово выступить. Подготовка к грунту требует много энергии.



Каждую неделю условия другие, но я стараюсь быть готовой, особенно физически, этой мой приоритет. Здесь отличная погода, корты прекрасного качества. Стараюсь наслаждаться игрой в Мадриде. Это чудесный турнир и я счастлива, что здесь нахожусь, и хочу хорошо выступить», – сказала Свитолина.



Напомним, в первом круге Элинa одержала легкую победу над француженкой Ализе Корне. Следующая соперница нашей теннисистки определится в матче Карла Суарес Наварро - Барбора Стрыцова.