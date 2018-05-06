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СВИТОЛИНА: «У меня есть хороший шанс здорово выступить в Мадриде»

Лучшая украинская теннисистка – о подготовке к турниру в этом году

  • 06.05.2018 13:03
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о подготовке к грунтовому турниру серии Premier Mandatory в Мадриде.

«Несколько лет в Мадриде у меня складывались не так хорошо. Обычно, я приезжала сюда с другого турнира и у меня не было времени подготовиться, адаптироваться к кортам. В этом году все иначе, у меня было время. Думаю, у меня есть хороший шанс здорово выступить. Подготовка к грунту требует много энергии.

Каждую неделю условия другие, но я стараюсь быть готовой, особенно физически, этой мой приоритет. Здесь отличная погода, корты прекрасного качества. Стараюсь наслаждаться игрой в Мадриде. Это чудесный турнир и я счастлива, что здесь нахожусь, и хочу хорошо выступить», – сказала Свитолина.

Напомним, в первом круге Элинa одержала легкую победу над француженкой Ализе Корне. Следующая соперница нашей теннисистки определится в матче Карла Суарес Наварро - Барбора Стрыцова.

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Источник — Большой теннис Украины

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