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КОСТЮК: «По сравнению с прошлым турниром я во многом стала лучше»

Юная украинская теннисистка – о дебюте на турнире серии Premier Mandatory

  • 06.05.2018 12:51
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк оценила выступление на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

«Условия на корте в Мадриде были совсем иными, вероятно из-за высоты над уровнем моря. Должна сказать, что я играла с неправильным натяжением струн.

Но даже пусть так, были моменты, которые я делала правильно и неправильно. По сравнению с прошлым турниром, думаю, я во многом стала лучше. Иногда проиграть это тоже хорошо, не так что бы сейчас произошло что-то ужасное.

Игра на центральном корте? Да, я всегда мечтала выступать на больших стадионах. Очень благодарна организатором турнира за «wild card» и что мне выдалась возможность сыграть на таком корте. Это здорово. Я всегда смотрела турнир в Мадриде по телевизору и мечтала здесь сыграть. Я очень горжусь собой, что смогла выступить тут так скоро.

Учусь ли я до сих пор? Да, перед Ролан Гаррос я возвращаюсь в Киев и дальше уже буду свободной птицей (смеется)»,  – сказала самая самоя юная участница основной сетки турнира в Мадриде за всю его историю.

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Источник — Большой теннис Украины

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