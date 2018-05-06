Мадрид. Остапенко проиграла в первом круге

А, как по мне Плюшкин.

Богуш, Коваль, Вирт, Худжамов, Шуст, и прочие выдали по нескольку сезонов и угасли.

00:45 — oleg08

Старые перд..ы как ты тол ко ходят с карандашами.Дяте.л ты.Админы, как можно пропускать такие пос...

00:43 — Footbolboy

Откуда ты знаешь шо носят в моем возрасте, уже проходил? В моем возрасте я ношу три презерват...

00:39 — oleg08

Во вторых Шахтер чемпион а вы лузеры, тяжело но это так.5:0 и 7:0 всего лиш крупное порадение.Смо...