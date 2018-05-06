Мадрид. Остапенко проиграла в первом круге

Пятая ракетка мира Елена Остапенко проиграла матч первого круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. В стартовом поединке представительница Латвии в двух сетах уступила Ирине Бегу из Румынии.
Мадрид. Первый круг
Алена Остапенко (Латвия) – Ирина Бегу (Румыния) – 3:6, 3:6
Добавим, что в прошлом году Остапенко не участвовала на турнире в Мадриде, но за эту неделю она потеряет в рейтинге очки, добытые в Праге (выход в полуфинал), что никак не скажется на текущем рейтинге. Елена, как и раньше останется на 5 месте, но в Мадриде ее смогут обогнать Каролина Плишкова и Каролин Гарсия.
Не забываем, что Элина Свитолина сейчас занимает 4 позицию и имеет хороший шанс оторваться от Остапенко.
Источник — Sport.ua
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