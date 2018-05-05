Мадрид. Надежда Киченок вышла во второй круг парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла во второй круг парного разряда на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. В дуэте с представительницей Австралии Анастасией Родионовой украинка обыграла немецко-американскую пару Анна-Лена Грёнефельд / Ракель Атаво.
Мадрид. Первый круг парного разряда
Надежда Киченок / Анастасия Родионова – Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд – 6:2, 6:4
В следующем матче Киченок и Родионова сыграют с вторыми сеяными, парой Барбора Стрыцова / Андреа Главачкова-Сестини.
Источник — Sport.ua
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