Мадрид. Надежда Киченок вышла во второй круг парного разряда

Таки да,была у них надежда на Эвертон,но Саутгем кажется спасья.

21:49 — Игорь Петров

Что и требовалось доказать, против лома - нет приема. Шахтёр - ЧЕМПИОН! Все остальное -уже формал...

21:49 — oleg08

Уже повылазили с коментами про слив.Суркис сам сказал что простимулирует Зарю.Значит мало пообеща...

21:47 — wladimir_skidan

Шахтер с победой. Но до гола Тайсона я думал что Суркиса разводят на большие бабки. Рад что ошибс...

21:46 — Alexey Harchev

Не помогли ни деньги,судью забыли купить!!!

21:46 — oleg08

Так Зарю Суркис стимулирует, а не Ахметов.

21:45 — aleleka

Первый коммент кроты по быстрому заминусовали, а на самом деле 4 защитника просто расступились. Л...

21:44 — Олег Карплюк-самсин

Вернидуб хоть волося на собі повириває но не вірю в чесність тіїї гри....жаль нашу молодь привчаю...