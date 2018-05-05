Рабат. Мертенс завоевала второй титул подряд

Бельгийка Элисе Мертенс на турнире категории International в Рабате (Марокко) победила в финальном матче хорватку Айлу Томлянович — 6:2, 7:6 (7:4).
Поединок продолжался 1 час 46 минут. Мертенс использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Томлянович 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Для Мертенс это четвертый одиночный титул в карьере и третий в нынешнем сезоне, после Хобарта и Лугано, который завершился в середине апреля.
Источник — Sport.ua
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