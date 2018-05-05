Рабат. Мертенс завоевала второй титул подряд

21:47 — wladimir_skidan

Шахтер с победой. Но до гола Тайсона я думал что Суркиса разводят на большие бабки. Рад что ошибс...

21:46 — Alexey Harchev

Не помогли ни деньги,судью забыли купить!!!

21:46 — oleg08

Так Зарю Суркис стимулирует, а не Ахметов.

21:45 — aleleka

Первый коммент кроты по быстрому заминусовали, а на самом деле 4 защитника просто расступились. Л...

21:44 — Олег Карплюк-самсин

Вернидуб хоть волося на собі повириває но не вірю в чесність тіїї гри....жаль нашу молодь привчаю...

21:43 — oleg08

Суркис мало предложил.

21:40 — Dani Carvajal

Красавцы Шахтёр