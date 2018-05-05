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Рабат. Мертенс завоевала второй титул подряд

Бельгийка не проигрывает уже 12 матчей подряд

  • 05.05.2018 21:02
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Getty Images. Элизе Мертенс
© Getty Images. Элизе Мертенс
Бельгийка Элисе Мертенс на турнире категории International в Рабате (Марокко) победила в финальном матче хорватку Айлу Томлянович — 6:2, 7:6 (7:4).
 
Поединок продолжался 1 час 46 минут. Мертенс использовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Томлянович 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
 
Для Мертенс это четвертый одиночный титул в карьере и третий в нынешнем сезоне, после Хобарта и Лугано, который завершился в середине апреля. 
 
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Источник — Sport.ua

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