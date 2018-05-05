Мюнхен. Зверев обыграл Чхун Хена и вышел в финал

Александр Зверев, посеянный под первым номером на турнире в Мюнхене, справился с представителем Кореии Чхун Хеном - 7:5, 6:2.
Матч продолжался 1 час 31 минуту. Немецкий теннисист исполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграл 2 гейма на своей подаче.
Мюнхен, полуфинал
Александр Зверев (Германия) - Чхун Хен (Корея) - 7:5, 6:2
В финале Зверев сразится с победителем матча Максимилиан Мартерер — Филипп Кольшрайбер. Финал состоится 6 мая.
Ранее Александр Зверев заявлял, что готов усилить тренерский штаб только Беккером и Лендлом.
Источник — Sport.ua
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