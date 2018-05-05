Прага. Квитова обыграла Бузернеску и взяла свой 23-й турнир в карьере

Чешка Петра Квитова (2) в финале турнира в Праге обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузернеску (7) - 4:6, 6:2, 6:3.
Матч длился 2 часа 16 минут. Квитова сделала 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
Для Квитовой этот трофей стал 23-м в карьере и третьим в текущем сезоне.
Прага. Финал
Петра Квитова (Чехия) – Михаэла Бузернеску (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3.
Петра Квитова (Чехия) – Михаэла Бузернеску (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3.
Напомним ранее, Петра Квитова выиграла турнир в Дохе.
Источник — Sport.ua
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