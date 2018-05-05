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Прага. Квитова обыграла Бузернеску и взяла свой 23-й турнир в карьере

Чешская теннисистка разобралась соперницей в трех сетах

  • 05.05.2018 15:55
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Facebook. Петра Квитова
© Facebook. Петра Квитова
Чешка Петра Квитова (2) в финале турнира в Праге обыграла представительницу Румынии Михаэлу Бузернеску (7) - 4:6, 6:2, 6:3.
 
Матч длился 2 часа 16 минут. Квитова сделала 4 эйса,  допустила 7 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
 
Для Квитовой этот трофей стал 23-м в карьере и третьим в текущем сезоне.
 
Прага. Финал 
Петра Квитова (Чехия) – Михаэла Бузернеску (Румыния) – 4:6, 6:2, 6:3.
 
Напомним ранее, Петра Квитова выиграла турнир в Дохе.
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Источник — Sport.ua

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