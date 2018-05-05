Прага. Квитова обыграла Бузернеску и взяла свой 23-й турнир в карьере

17:20 — Andriy Kulyk

Детскі турніри це її нема шо робити їй на дорослих

17:19 — Sasha Zardunov

Охота заматюкаться, но при детях нельзя

17:18 — samird

Согласен. Местами - просто великолепная. Но это местами. А в целом - детский сад пока. Но перспек...

17:17 — Vecnik

ну посмотрим Елина выше 100 прыгнула аж в 18 лет

17:17 — MIIKKA

Не хотелось бы видеть игру второй Остапенко,прибавлять в психологии и все наладится,по крайней ме...

17:16 — samird

50 невынужденных. Остап даже может позавидовать.

17:16 — Станислав Матусевич

Увы. Сегодня ошибок слишком много. Хотя местами игра очень хороша.

17:15 — Sasha Zardunov

Кажется Марте уже нечего ловить. Игра сломалась. Главное чтобы это не сказалось в дальнейшем

17:15 — MIIKKA

50 невынужденных