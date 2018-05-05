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Мадрид. Свитолина легко обыграла Корне и вышла во второй круг

Лучшая украинская теннисистка не испытала проблем с 34-й ракеткой мира

  • 05.05.2018 13:23
  • 1599 просмотров
  • 9 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В стартовом матче украинка оказалась сильнее представительницы Франции Ализе Корне.

Мадрид. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:2

С самого начала поединка украинка показала, что будет играть первым номером. Буквально в первом же гейме мы увидели от Свитолиной 3 виннерса, что сразу же настроило на позитив. Элина играла уверенно, по максимуму используя весь свой богатый арсенал: высокую скорость передвижения по корту, успешные выходы к сетке, укороченные, диагональный бэкхенд и т.д. Но больше всего удивила игра на приеме: вторую подачу соперницы украинка принимала в остро контратакующем стиле Каролин Гарсии. И что самое главное, часто это срабатывало идеально. В первой партии у Корне не было ни одного брейкпонта, Элина же свои более-менее успешно реализовала.

Больше всего порадовала статистика стартового сета: 16 виннерсов в 8 геймах при всего 33 выигранных очках. Согласитесь, в матчах с участием Элине такое не часто увидишь.



В начале второй партии украинка немного расслабилась и получила 0:2. К счастью, сразу же удалось сделать обратный брейк и сравнять счет. Спустя один гейм Ализе воспользовалась медицинским тайм-аутом, у нее явно была небольшая травма.

После помощи физиотерапевта француженка доиграла матч до конца, выиграв всего 2 розыгрыша из 14.



Легкая победа Свитолиной на старте не должна вводить в заблуждение, все-таки статистика Корне на турнире в Мадриде говорит сама за себя – 2:8 после сегодняшнего поражения.

Во втором раунде Элина сыграет против победительницы матча Барбора Стрыцова – Карла Суарес Наварро. Напомним, лучшая на данный момент украинская теннисистка еще ни разу в карьере не выходила далее второго раунда в Мадриде.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 05.05.2018 13:25
    +2
    Что-то необычно легко выиграла Элина, без нервотрёпки. Может, плохо себя чувствует?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 05.05.2018 13:26
    +4
    Победа на классе. Сказалось, конечно, и плохое самочувствие Корне. Для старта турнира нормально.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 05.05.2018 13:29
    +3
    я вже призабув, коли Еліна останній раз так легко перемагала.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 05.05.2018 13:30
    +1
    Все спокійно,легка перемога,грала агресивно Еля і розмашисто по всій ширині
    Ссылка
    ancientgreek
    online
      ancientgreek, 05.05.2018 13:31
    +1
    dudigo78, 05.05.2018 13:29
    я вже призабув, коли Еліна останній раз так легко перемагала.
    фінал в Брісбені)
    Ссылка
    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 05.05.2018 13:39
    -5
    Походу на фотосесію спішила.Ждемо фото.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 05.05.2018 13:41
    +1
    Усіх із перемогою Еліни.

    Через робочий день відео матчу подивитись не вдалося, тільки текст, але судячи з рахунку легка і впевнена перемога Світоліноі.

    Як для першого раунду все було трохи незвично просто, але тим краще, що Еліна зразу включилась у гру на поточному турнірі.

    Дуже сподіваюсь що іспанський турнір принесе багато позитивних емоцій украінським тенісисткам і іхнім уболівальникам. Ну і хотілось би побачити 12 травня украінку в фіналі...
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    Василий Лавренюк
    online
      Василий Лавренюк, 05.05.2018 14:11
    0
    Марту будуть транслювати?Підкажіть будь ласка,тому що Еліну я принципово не дивився,а на Марту глянув би)
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    p2012u
    online
    p2012u, 05.05.2018 14:11
    0
    Супер, молодец!
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