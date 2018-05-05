Мадрид. Свитолина легко обыграла Корне и вышла во второй круг

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла во второй раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В стартовом матче украинка оказалась сильнее представительницы Франции Ализе Корне.



Мадрид. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:2



С самого начала поединка украинка показала, что будет играть первым номером. Буквально в первом же гейме мы увидели от Свитолиной 3 виннерса, что сразу же настроило на позитив. Элина играла уверенно, по максимуму используя весь свой богатый арсенал: высокую скорость передвижения по корту, успешные выходы к сетке, укороченные, диагональный бэкхенд и т.д. Но больше всего удивила игра на приеме: вторую подачу соперницы украинка принимала в остро контратакующем стиле Каролин Гарсии. И что самое главное, часто это срабатывало идеально. В первой партии у Корне не было ни одного брейкпонта, Элина же свои более-менее успешно реализовала.

Больше всего порадовала статистика стартового сета: 16 виннерсов в 8 геймах при всего 33 выигранных очках. Согласитесь, в матчах с участием Элине такое не часто увидишь.





В начале второй партии украинка немного расслабилась и получила 0:2. К счастью, сразу же удалось сделать обратный брейк и сравнять счет. Спустя один гейм Ализе воспользовалась медицинским тайм-аутом, у нее явно была небольшая травма.

После помощи физиотерапевта француженка доиграла матч до конца, выиграв всего 2 розыгрыша из 14.





Легкая победа Свитолиной на старте не должна вводить в заблуждение, все-таки статистика Корне на турнире в Мадриде говорит сама за себя – 2:8 после сегодняшнего поражения.



Во втором раунде Элина сыграет против победительницы матча Барбора Стрыцова – Карла Суарес Наварро. Напомним, лучшая на данный момент украинская теннисистка еще ни разу в карьере не выходила далее второго раунда в Мадриде.