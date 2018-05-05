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Костюк – Арруабаррена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 05.05.2018 11:59
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Сегодня, 5 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга против представительницы Испании Лары Арруабаррены-Весино (№80 WTA).

Матч будет сыгран третьим запуском на корт им. Мануэля Сантаны. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча Гарсия – Цыбулкова.

Букмекеры отдают предпочтение Костюк – 1,8, победа испанки оценена коэффициентом 2,1. Теннисистки ранее между собой не встречались.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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