Костюк – Арруабаррена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 5 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде 15-летняя украинка Марта Костюк проведет поединок первого круга против представительницы Испании Лары Арруабаррены-Весино (№80 WTA).
Матч будет сыгран третьим запуском на корт им. Мануэля Сантаны. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча Гарсия – Цыбулкова.
Букмекеры отдают предпочтение Костюк – 1,8, победа испанки оценена коэффициентом 2,1. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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