ЦИЦИПАС: «На тай-брейк выходил как Криштиану Роналду»

Грек Стефанос Циципас после победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 7:6 (7:3) рассказал, как смог добиться успеха, уступая 0:3 на тай-брейке решающего сета.
«Я выходил на тай-брейк, как на серию пенальти. Как это делает Криштиану Роналду. Когда я проигрывал 0:3 на тай-брейке, был предельно сосредоточен и ставил задачу не отпустить соперника в счёте ещё больше. В психологическом плане это был ключевой момент. Когда я выиграл два розыгрыша, то почувствовал подъём сил, стал действовать увереннее и бить сильнее. Если бы я проиграл и отставал 0:5, то это была бы катастрофа. Я смог сохранить спокойствие и довести матч до победы. Соперник стал ошибаться, а я выиграл семь очков кряду, это было невероятно».
Напомним, что Циципас на прошлой неделе вышел в первый финал в карьере.
Источник — Чемпионат
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