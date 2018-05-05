Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 5 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок первого круга против представительницы Франции Ализе Корне.
Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Букмекеры отдают предпочтение Свитолиной – 1,25, победа Корне оценена коэффициентом 4. Украинка и француженка провели между собой 4 встречи, счет равный. Последние два матча на грунте выиграла Элина.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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