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Элина Свитолина – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 05.05.2018 10:02
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня, 5 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок первого круга против представительницы Франции Ализе Корне.

Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Свитолиной – 1,25, победа Корне оценена коэффициентом 4. Украинка и француженка провели между собой 4 встречи, счет равный. Последние два матча на грунте выиграла Элина.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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