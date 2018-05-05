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МУГУРУСА: «Турнир в Мадриде очень важен»

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса – о предстоящем турнире в Мадриде

  • 05.05.2018 09:17
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса

Гарбинье Мугуруса на домашнем турнире в Мадриде никогда не доходила дальше второго раунда, но не может понять причину своих неудач:

«Не знаю, в чём причина неудачного выступления в Мадриде. Впрочем, это не означает, что мне не нравится выступать здесь. Это единственный женский турнир, который проходит в Испании, и он играет немаловажную роль с точки зрения подготовки к «Ролан Гаррос».

Конечно, играя перед своими болельщиками, испытываешь серьёзное давление. Мне пришлось завершить выступление на турнире в Штутгарте по причине повреждения, но я смотрю в будущее с оптимизмом».

В первом раунде турнира в Мадриде Мугуруса сыграет с представительницей Китая Шуай Пэн.

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Источник — Marca

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