МУГУРУСА: «Турнир в Мадриде очень важен»

Гарбинье Мугуруса на домашнем турнире в Мадриде никогда не доходила дальше второго раунда, но не может понять причину своих неудач:

«Не знаю, в чём причина неудачного выступления в Мадриде. Впрочем, это не означает, что мне не нравится выступать здесь. Это единственный женский турнир, который проходит в Испании, и он играет немаловажную роль с точки зрения подготовки к «Ролан Гаррос».

Конечно, играя перед своими болельщиками, испытываешь серьёзное давление. Мне пришлось завершить выступление на турнире в Штутгарте по причине повреждения, но я смотрю в будущее с оптимизмом».

В первом раунде турнира в Мадриде Мугуруса сыграет с представительницей Китая Шуай Пэн.