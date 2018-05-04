ФОТО ДНЯ: Свитолина сыграла в теннисный симулятор

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к престижному грунтовому турниру в Мадриде. За 2 дня до старта основной сетки украинка протестировала новый теннисный симулятор Tennis World Tour, релиз которого запланирован на 22 мая 2018 года.
Напомним, в матче первого круга Свитолина сыграет с француженкой Ализе Корне.
Фото: Jimmie48 Photography
Источник — Twitter
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