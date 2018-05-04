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ФОТО ДНЯ: Свитолина сыграла в теннисный симулятор

Украинская теннисистка поучаствовала в фотосессии перед турниром Mutua Madrid Open

  • 04.05.2018 22:15
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к престижному грунтовому турниру в Мадриде. За 2 дня до старта основной сетки украинка протестировала новый теннисный симулятор Tennis World Tour, релиз которого запланирован на 22 мая 2018 года.

Напомним, в матче первого круга Свитолина сыграет с француженкой Ализе Корне.

Фото: Jimmie48 Photography

 

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Источник — Twitter

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