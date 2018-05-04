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WTA определила лучшую теннисистку месяца

Плишкову признали лучшей

  • 04.05.2018 21:32
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overbetting. Каролина Плишкова
© overbetting. Каролина Плишкова
Чешка Каролина Плишкова признана лучшей теннисисткой по итогам апреля, сообщает официальный сайт WTA-тура. На это звание претендовали также представительница Испании Гарбинье Мугуруса и голландка Кики Бертенс. 
 
В апреле 26-летняя Плишкова стала победительницей турнира в Штутгарте (Германия). 

Напомним, что Марта Костюк участвовала в номинации Прорыв месяца.

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Источник — WTA

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