Шарапова нанесла лучший удар в апреле

Удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с француженкой Каролин Гарсией на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля.
На награду за лучший удар претендовали также француженка Ализе Корне, немка Юлия Гергес, голландка Кики Бертенс и Каролина Возняцки из Дании.
Напомним, что Шарапова выпала из ТОП-50.
Источник — WTA
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