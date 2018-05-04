Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шарапова нанесла лучший удар в апреле

Теннисная ассоциация отметила россиянку

  • 04.05.2018 21:24
  • 333 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Удар российской теннисистки Марии Шараповой в матче с француженкой Каролин Гарсией на турнире в Штутгарте признан лучшим по итогам апреля.

На награду за лучший удар претендовали также француженка Ализе Корне, немка Юлия Гергес, голландка Кики Бертенс и Каролина Возняцки из Дании.

Напомним, что Шарапова выпала из ТОП-50.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.