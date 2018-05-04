Шарапова нанесла лучший удар в апреле

Мне в том финале не понравилась игра братьев Грицин во львовских матчах - было похоже, что они зн...

можливо для вас і шахтар стане принциповим суперником

Вице-президент «Мариуполя» назвал киевлян самым принципиальным соперником для своей команды______...

Сестри Бондаренко вже минуле, але все одно заробляти на хліб якось треба. Тому тішмося, коли буде...

22:54 — pron1969

Пока не будет качественных легионеров в нападении, и центре поля ничего у Динамо не получиться.

22:52 — oleg08

Задаешься вопросом и сам на него отвечаешь, Мариуполь существует чтобы ставить подножки Динамо......

22:52 — halt9

Траур... Вырази искренние соболезнования...

22:50 — dinozavr1001

а даунвайп и семирахит в будку спрятались?