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Острава. Стаховский сыграет в финале парного разряда

Украинский теннисист в дуэте с Лукашем Росолом из Чехии победил первых сеяных

  • 04.05.2018 20:59
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал парного разряда на «челленджере» в чешской Остраве. Украинец в дуэте с чехом Лукашем Росолом в двух сетах разобрался с первой сеяной парой Томаш Беднарек / Андреас Миес

Острава. 1/4 парного разряда
Сергей Стаховский / Лукаш Росол – Томаш Беднарек / Андреас Миес – 7:5, 6:3

В финале укранско-чешский дуэт сыграет с четвертыми сеяными Атиллой Балашем и Гонсалу Оливейрой.

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Источник — Sport.ua

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