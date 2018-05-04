Острава. Стаховский сыграет в финале парного разряда

Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал парного разряда на «челленджере» в чешской Остраве. Украинец в дуэте с чехом Лукашем Росолом в двух сетах разобрался с первой сеяной парой Томаш Беднарек / Андреас Миес
Острава. 1/4 парного разряда
Сергей Стаховский / Лукаш Росол – Томаш Беднарек / Андреас Миес – 7:5, 6:3
В финале укранско-чешский дуэт сыграет с четвертыми сеяными Атиллой Балашем и Гонсалу Оливейрой.
Источник — Sport.ua
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