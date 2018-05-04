Острава. Стаховский сыграет в финале парного разряда

21:34 — yuriyle

Поки вболівати за динамо не має сенсу, не заслуговує клуб моєї уваги як вболівальника.Не хай ще к...

21:34 — Maceo Plex

а где кстати самые активные кАЛментаторы дырявых, за методичками сбежали?)))

21:32 — Болела

погоджуюсь. нестабільна гра одна з ознак молодої команди. Але це Динамо чомусь подобається. Бажан...

21:32 — Богдан Плисюк

Так а шо ты дом не поставишь на свою теорию. Масон ты )) заговоры у него ..

21:31 — BBB

Мариуполь конечно сегодня неплохо заработает,но больше заработать получила шанс Заря.Суркис тепер...

21:29 — seregka1991

Мариуполь с победой жизни.Молодежь ДК как глоток свежего воздуха. Играют очень грамотно и красиво...