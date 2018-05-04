По итогам турнира в Мадриде Возняцки вновь может стать первой ракеткой

После завершения грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде в мировой классификации могут произойти несколько серьезных изменений. Впервые за долгое время Каролин Возняцки сможет потеснить с первого места Симону Халеп.
Если датчанка выиграет турнир, от результата румынки будет зависеть только разница между первым и вторым местом, классификацию в этом случае возглавит Возняцки.
Если же Возняцки не выиграет титул, то ее перспективы на первое место туманны (см. таблицу ниже).
|Халеп
|Возняцки
|Вылет в первом круге
|Полуфинал
|Выход во второй круг
|Финал
|Выход в третий круг и далее
|только победа
В прошлом году Возняцки завершила борьбу во втором круге, Халеп выиграла в финале.
Напомним, что украинка Элина Свитолина в прошлом году вылетела в Мадриде в первом круге, поэтому каждая ее победа будет идти только в плюс.
Источник — Sport.ua
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