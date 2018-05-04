По итогам турнира в Мадриде Возняцки вновь может стать первой ракеткой

После завершения грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде в мировой классификации могут произойти несколько серьезных изменений. Впервые за долгое время Каролин Возняцки сможет потеснить с первого места Симону Халеп.

Если датчанка выиграет турнир, от результата румынки будет зависеть только разница между первым и вторым местом, классификацию в этом случае возглавит Возняцки.

Если же Возняцки не выиграет титул, то ее перспективы на первое место туманны (см. таблицу ниже).

Халеп Возняцки Вылет в первом круге Полуфинал Выход во второй круг Финал Выход в третий круг и далее только победа

В прошлом году Возняцки завершила борьбу во втором круге, Халеп выиграла в финале.

Напомним, что украинка Элина Свитолина в прошлом году вылетела в Мадриде в первом круге, поэтому каждая ее победа будет идти только в плюс.