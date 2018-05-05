Мадрид. Стало известно время начала матчей Свитолиной и Костюк

В субботу, 5 мая, состоятся поединки первого круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. Первой на испанские корты выйдет лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина. Ее матч против француженки Ализе Корне стоит первым запуском на центральном корте, который носит имя Мануэля Сантаны. Начало матча – в 12:00 по Киеву.
Третьим запуском на том же корте сыграет 15-летняя Марта Костюк. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.
Около 18:00 на шестом корте также состоится парный поединок с участием Надежды Киченок. Украинка в паре с представительницей Австралии Надеждой Родионовой сразится против немецко-американской пары Анна-Лена Грёнефельд / Ракель Атаво.
Матч Леси Цуренко против Петры Квитовой будет сыгран в воскресенье по причине участия чешки в финале турнира в Праге.
Источник — Sport.ua
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