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Мадрид. Стало известно время начала матчей Свитолиной и Костюк

Первая ракетка Украины сыграет в 12:00 по Киеву, наша юная надежда – спустя несколько часов

  • 05.05.2018 09:40
  • 868 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В субботу, 5 мая, состоятся поединки первого круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. Первой на испанские корты выйдет лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина. Ее матч против француженки Ализе Корне стоит первым запуском на центральном корте, который носит имя Мануэля Сантаны. Начало матча – в 12:00 по Киеву.

Третьим запуском на том же корте сыграет 15-летняя Марта Костюк. Ориентировочное время начала – 15:00 по Киеву.

Около 18:00 на шестом корте также состоится парный поединок с участием Надежды Киченок. Украинка в паре с представительницей Австралии Надеждой Родионовой сразится против немецко-американской пары Анна-Лена Грёнефельд / Ракель Атаво.

Матч Леси Цуренко против Петры Квитовой будет сыгран в воскресенье по причине участия чешки в финале турнира в Праге.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Николай Дмитрич
    online
      Николай Дмитрич, 05.05.2018 10:37
    0
    Какая юная Надежда? Она Марта
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