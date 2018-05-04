Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Чилич снялся с турнира в Мадриде

Четвертую ракетку мира Марина Чилича беспокоят боли в колене

  • 04.05.2018 18:19
  • 113 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич

На следующей неделе состоится грунтовый Мастерс в Мадриде, в котором планировал принимать участие и Марин Чилич.

Однако хорват на своей странице в Твиттере объявил о том, что пропустит турнир из-за проблем с коленом:

«Мне очень жаль, что я не сыграю в Мадриде из-за боли в колене. В Монако начал ощущать острую боль в колене. Пока не хочу соревноваться.

Мы решили, что лучше всего сосредоточиться сейчас на реабилитации. Спасибо за понимание и поддержку».

На данный момент Марин Чилич занимает четвертое место в рейтинге АТР.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.