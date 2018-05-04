Чилич снялся с турнира в Мадриде

На следующей неделе состоится грунтовый Мастерс в Мадриде, в котором планировал принимать участие и Марин Чилич.
Однако хорват на своей странице в Твиттере объявил о том, что пропустит турнир из-за проблем с коленом:
«Мне очень жаль, что я не сыграю в Мадриде из-за боли в колене. В Монако начал ощущать острую боль в колене. Пока не хочу соревноваться.
Мы решили, что лучше всего сосредоточиться сейчас на реабилитации. Спасибо за понимание и поддержку».
На данный момент Марин Чилич занимает четвертое место в рейтинге АТР.
Источник — Twitter
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