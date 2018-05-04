Марта Костюк стала второй по итогам апреля

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила итоги голосования болельщиковв номинации Прорыв месяца (апрель).
Первое место завоевала 25-летняя Ана Богдан из Румынии.
Вторую позицию по итогам голосования заняла 15-летняя украинка Марта Костюк, а на третьем месте американка Бернарда Пера.
Напомним, что Костюк получила wild card на турнир в Мадриде.
Источник — WTA
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