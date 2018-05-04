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Марта Костюк стала второй по итогам апреля

Украинка была номинирована как прорыв месяца

  • 04.05.2018 18:10
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила итоги голосования болельщиковв номинации Прорыв месяца (апрель).
 
Первое место завоевала 25-летняя Ана Богдан из Румынии.
 
Вторую позицию по итогам голосования заняла 15-летняя украинка Марта Костюк, а на третьем месте американка Бернарда Пера.
 
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Источник — WTA

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