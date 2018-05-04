Прага. Квитова и Бузернеску сыграют в финале

18:25 — уух ( хмельницкий )

ага, як у тому бояні - "Ульянов і Лєнін один чєловєк, Маркс і Енгельс - два разних чєловєка,...

18:24 — roman2003h

При чому тут влада взагалі? Власники готелів в основному також за кордоном. Блін не дивно що в Ук...

18:19 — acfred

ну что кто решил сдать свою хату в Киеве, чтоб год не работать ?