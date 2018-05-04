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Прага. Квитова и Бузернеску сыграют в финале

На турнире WTA International в Чехии определились финалистки

  • 04.05.2018 17:21
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Facebook. Петра Квитова
© Facebook. Петра Квитова

На турнире WTA International в Праге определилась пара финалисток. В первом матче обошлось без неожиданностей – хозяйка турнира и вторая сеяная Петра Квитова разобралась с китаянкой Чжан Шуай.

Во втором полуфинале борьба была острее, Камила Джорджи и Михаэла Бузернеску провели 3 сета, и все же крепче нервы оказались у румынской теннисистки.

Прага. Полуфиналы
Петра Квитова (Чехия) – Шуай Чжан (Китай) – 7:6(6), 6:0
Михаэла Бузернеску (Румыния) – Камила Джорджи (Италия) – 4:6, 6:3, 7:5

Напомним, Квитова в текущем сезоне уже выиграла два турнира WTA: Premier в Санкт-Петербурге и Premier 5 в Дохе. Бузернеску в самом начале сезона проиграла финал в Хобарте.

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Источник — Sport.ua

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