ФОТО ДНЯ. Свитолина готовит тапас в Мадриде

Вскоре Элине Свитолиной предстоит стартовать на престижном грунтовом турнире в Мадриде. Сегодня украинка узнала свою соперницу по первому раунду, которой стала Ализе Корне.
Еще до старта турнира Свитолина оказалась в центре внимания. Четвертая ракетка мира раздавала интервью, жонглировала футбольным мячом и готовила тапас – традиционную испанскую закуску к пиву:
Источник — Facebook.com
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