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ФОТО ДНЯ. Свитолина готовит тапас в Мадриде

Элина Свитолина готовится к старту турнира в Мадриде

  • 04.05.2018 16:55
  • 1037 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Вскоре Элине Свитолиной предстоит стартовать на престижном грунтовом турнире в Мадриде. Сегодня украинка узнала свою соперницу по первому раунду, которой стала Ализе Корне.

Еще до старта турнира Свитолина оказалась в центре внимания. Четвертая ракетка мира раздавала интервью, жонглировала футбольным мячом и готовила тапас – традиционную испанскую закуску к пиву:

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Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Олександр Панасюк
    Олександр Панасюк, 04.05.2018 16:58
    +4
    Майстриня на всі руки! Але краще тримай впевнено ракетку!!!
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