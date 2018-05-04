ФОТО ДНЯ. Свитолина готовит тапас в Мадриде

Вскоре Элине Свитолиной предстоит стартовать на престижном грунтовом турнире в Мадриде. Сегодня украинка узнала свою соперницу по первому раунду, которой стала Ализе Корне.

Еще до старта турнира Свитолина оказалась в центре внимания. Четвертая ракетка мира раздавала интервью, жонглировала футбольным мячом и готовила тапас – традиционную испанскую закуску к пиву: