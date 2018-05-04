Мадрид. Бондаренко не смогла пройти квалификацию

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть сито квалификации на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде. В первом матче отборочного этапа украинка в трех сетах уступила 17-летней сербке Ольге Данилович (№255 WTA).

Мадрид. Полуфинал квалификации

Катерина Бондаренко (Украина) – Ольга Данилович (Сербия) – 6:3, 6:7(2), 2:6

На старте первого сета теннисистки обменялись брейками, следующее результативное действие украинка совершила в 8 гейме – 5:3. Легко подать на сет не получилось, Бондаренко удалось реализовать только третий сетбол.

Во второй партии Данилович повела 2:0, после чего Катерина быстро выровняла ситуацию. Последовало несколько затяжных геймов, но обе соперницы так и не смогли реализовать многочисленные брейкпоинты. Партия перешла на тай-брейк, во время которого молодость взяла верх над опытом.

В третьей партии борьбы не получилось – Данилович вышла в финал квалификации, где сыграет против Арины Соболенко из Беларуси (№47 WTA).

Напомним, в основной сетке Мадрида сыграют 3 украинки: Марта Костюк, Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Турнирная сетка здесь.