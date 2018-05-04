Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня нет проблем с Федерером»

Серб опроверг слухи о неприязни

  • 04.05.2018 16:40
  • 271 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович опроверг слухи о плохих взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером. О возможном конфликте двух теннисистов стало известно после интервью отца Джоковича, в котором он назвал дружбу игроков «фальшивой».
 
«У меня никогда не было никаких проблем с Федерером. Я сильно уважаю его, Роджер оказал огромное влияние на всех нас и теннис в целом. Мы вместе с Надалем и Марреем являемся людьми одного поколения. Мы вместе росли, они помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. В любом случе я никого не ненавижу. В моем лексиконе даже нет слова «ненависть».
 
Возможна ли дружба между соперниками? В первую очередь надо понять, что вообще мы понимаем под словом дружба. Самое главное, что мы честны друг с другом, у нас есть взаимоуважение. Мы проводим важные матчи, на кону стоят большие деньги. Учитывая это, я не думаю, что может быть настоящая дружба. Важнее всего – уважать соперников», — цитируют Джоковича «Сербские Новости».

Напомним, что Джокович тренируется в Сербии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.