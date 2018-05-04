ВЕРДАСКО: «Надаль выигрывает турнир за турниром. Невероятно»

Испанский теннисист Фернандо Вердаско высоко оценил успехи своего соотечественника Рафаэля Надаля.
Вердаско назвал Надаля сильнейшим игроком на грунте , также он уверен, что Рафаэль будет и дальше доминировать.
«Надаля можно победить, например, в прошлом году он уступил Доминику Тиму в Риме. Но это был лишь один матч из 40! Надаль регулярно играет с сильнейшими и побеждает их. Это что-то невероятное. Когда он выигрывает один турнир за другими, то задаёшься вопросом, когда же Надаль остановится? Сколько ещё раз он выиграет «Ролан Гаррос» и турнир в Монте-Карло? Я очень рад за него, у нас отличные отношения. Рад, каких успехов добился Надаль», — цитирует Вердаско Marca.
Источник — Marca
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