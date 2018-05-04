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Мадрид. Костюк, Свитолина и Цуренко узнали соперниц по первому кругу

Состоялась жеребьевка женской сетки Mutua Madrid Open

  • 04.05.2018 15:34
  • 874 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В основной сетке турнира WTA Premier Mandatory в Мадриде примут участие сразу три украинские теннисистки – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк.

Сегодня состоялась жеребьевка Mutua Madrid Open, по итогам которой все три украинки узнали своих соперниц по первому раунду.

Элина Свитолина получила 4-й номер посева. В первом раунде она сыграет с француженкой Ализе Корне, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге.

Лесю Цуренко в первом же раунде ждет тяжелое испытание в виде 10-й ракетки мира Петры Квитовой.

Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Мадриде благодаря уайлд-карду. В первом украинка сыграет с еще одной обладательницей уайлд-карда – 80-й ракеткой мира Ларой Арруабареной Весино из Испании.

Сквозь сито квалификации пробиться в основную сетку турнира в Мадриде также попытается Катерина Бондаренко.

Mutua Madrid Open-2018 пройдет с 5 по 12 мая. Действующей чемпионкой турнира является Симона Халеп.

Турнирная сетка здесь.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2018 15:49
    +1
    Итак, у Элины после Корне Суарес Наварро, которой неплохо бы вернуть должок. 1/8 - Рыбарикова, и 1/4 - вновь Гарсия.
    Леся, скорее всего, может особенно не распаковываться. Разве что Квитова так "наестся" в Праге, что снимется или легко сольется.
    Марту прогнозировать бессмысленно, но в случае победы над Арруабарреной дальше Гергес, а в 1/8 - все та же Гарсия.
    Катя Бондаренко выиграла первый сет в квалификации у Данилович, там борьба во втором.
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    dudigo78
      dudigo78, 04.05.2018 15:53
    0
    Важкий жереб, нема навіть що і говорити
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 04.05.2018 16:38
    0
    dudigo78, 04.05.2018 15:53
    Важкий жереб, нема навіть що і говорити

    Хороший жереб якраз.
    Цуренко не рахуемо, вона в будь-якому рази walking bye.
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