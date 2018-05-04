Мадрид. Костюк, Свитолина и Цуренко узнали соперниц по первому кругу

В основной сетке турнира WTA Premier Mandatory в Мадриде примут участие сразу три украинские теннисистки – Элина Свитолина, Леся Цуренко и Марта Костюк.
Сегодня состоялась жеребьевка Mutua Madrid Open, по итогам которой все три украинки узнали своих соперниц по первому раунду.
Элина Свитолина получила 4-й номер посева. В первом раунде она сыграет с француженкой Ализе Корне, которая занимает 34-е место в мировом рейтинге.
Лесю Цуренко в первом же раунде ждет тяжелое испытание в виде 10-й ракетки мира Петры Квитовой.
Марта Костюк попала в основную сетку турнира в Мадриде благодаря уайлд-карду. В первом украинка сыграет с еще одной обладательницей уайлд-карда – 80-й ракеткой мира Ларой Арруабареной Весино из Испании.
Сквозь сито квалификации пробиться в основную сетку турнира в Мадриде также попытается Катерина Бондаренко.
Mutua Madrid Open-2018 пройдет с 5 по 12 мая. Действующей чемпионкой турнира является Симона Халеп.
Турнирная сетка здесь.
Источник — Большой теннис Украины
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Леся, скорее всего, может особенно не распаковываться. Разве что Квитова так "наестся" в Праге, что снимется или легко сольется.
Марту прогнозировать бессмысленно, но в случае победы над Арруабарреной дальше Гергес, а в 1/8 - все та же Гарсия.
Катя Бондаренко выиграла первый сет в квалификации у Данилович, там борьба во втором.
Хороший жереб якраз.
Цуренко не рахуемо, вона в будь-якому рази walking bye.
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