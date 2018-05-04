Украинка Костенко выиграла турнир в Кишиневе

В финале турнира Cupa Chisinau в Кишиневе в категории до 18 лет Любовь Костенко со счетом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Румынии Дарью Андрею Константин.
Для 15-летней Костенко это первый одиночный титул на турнирах ITF в возрастной категории до 18 лет.
Источник — Теннисный Портал Украины
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