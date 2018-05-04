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Украинка Костенко выиграла турнир в Кишиневе

Любовь Костенко стала победительницей в возрастной категории до 18 лет

  • 04.05.2018 15:08
  • 729 просмотров
  • 3 комментария
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tennisua.org. Любовь Костенко
© tennisua.org. Любовь Костенко

В финале  турнира Cupa Chisinau в Кишиневе в категории до 18 лет Любовь Костенко со счетом 6:1, 6:2 обыграла представительницу Румынии Дарью Андрею Константин.

Для 15-летней Костенко это первый одиночный титул на турнирах ITF в возрастной категории до 18 лет.

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Источник — Теннисный Портал Украины

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2018 15:22
    0
    Да, но турнир лишь пятой категории.
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    B.Borg
    B.Borg, 04.05.2018 15:37
    0
    Побольше позитива. Да, пусть 5 категория, но для Любы это , однозначно, возрастной шаг вперёд. Пожалуй, она и Соболева самые перспективные среди юниоров на сегодня. Лопатецкая после успешного прошлого года (23 из 24 матчей выиграла) притормозила. У Соболевой завтра финал, кстати. Так что, подтягиваются девчонки, глядя на Марту
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 04.05.2018 15:43
    0
    B.Borg, 04.05.2018 15:37
    Побольше позитива. Да, пусть 5 категория, но для Любы это , однозначно, возрастной шаг вперёд. Пожалуй, она и Соболева самые перспективные среди юниоров на сегодня. Лопатецкая после успешного прошлого года (23 из 24 матчей выиграла) притормозила. У Соболевой завтра финал, кстати. Так что, подтягиваются девчонки, глядя на Марту
    Люба была очень перспективной в 13. Как ни странно, перейдя под крыло Сапронова, особого прогресса в ее игре нет. То же относительно прогресса у Лопатецкой. Соболева выглядит более оптимистично. Пока, правда, они еще очень юны, и однозначно что-либо утверждать рано.
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