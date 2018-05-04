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Вавринка сыграет через неделю в Риме

Швейцарец будет готов к турниру

  • 04.05.2018 13:01
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Getty Images. Стэн Вавринка
© Getty Images. Стэн Вавринка
25-я ракетка мира Стэн Вавринка, пропускает «Мастерс» в Мадриде. Но теннисист надеется вернуться на корт на турнире в Риме.
 
33-летний швейцарец не успел подготовиться к испанскому турниру, потому что потерял десять дней из-за травмы икры. Сейчас Вавринка проводит двухнедельный тренировочный сбор с Магнусом Норманом и оптимистично настроен на продолжение сезона.
 
Также Стэн в июле сыграет на домашнем турнире в Гштааде.
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