Вавринка сыграет через неделю в Риме

25-я ракетка мира Стэн Вавринка, пропускает «Мастерс» в Мадриде . Но теннисист надеется вернуться на корт на турнире в Риме.

33-летний швейцарец не успел подготовиться к испанскому турниру, потому что потерял десять дней из-за травмы икры. Сейчас Вавринка проводит двухнедельный тренировочный сбор с Магнусом Норманом и оптимистично настроен на продолжение сезона.

Также Стэн в июле сыграет на домашнем турнире в Гштааде.