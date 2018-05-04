Вавринка сыграет через неделю в Риме

25-я ракетка мира Стэн Вавринка, пропускает «Мастерс» в Мадриде. Но теннисист надеется вернуться на корт на турнире в Риме.
33-летний швейцарец не успел подготовиться к испанскому турниру, потому что потерял десять дней из-за травмы икры. Сейчас Вавринка проводит двухнедельный тренировочный сбор с Магнусом Норманом и оптимистично настроен на продолжение сезона.
Также Стэн в июле сыграет на домашнем турнире в Гштааде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.