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ФОТО ДНЯ. Джокович занялся греблей на каяках

Серб готовится к турниру в Мадриде

  • 04.05.2018 12:05
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twitter. Новак Джокович
© twitter. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович в рамках подготовки к турниру в Мадриде, стартующему на следующей неделе, занялся греблей на каяке.

Спортсмен принял участие в тренировочной сессии Федерации каякинга Сербии. Вместе с Джоковичем в тренировках участвует его тренер Мариан Вайда и фитнес-тренер Гебхард Гритш.

Напомним, что Джокович проводит тренировках в горах.

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Источник — Sport.ua

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