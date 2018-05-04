ФОТО ДНЯ. Джокович занялся греблей на каяках

Сербский теннисист Новак Джокович в рамках подготовки к турниру в Мадриде, стартующему на следующей неделе, занялся греблей на каяке.
Спортсмен принял участие в тренировочной сессии Федерации каякинга Сербии. Вместе с Джоковичем в тренировках участвует его тренер Мариан Вайда и фитнес-тренер Гебхард Гритш.
Напомним, что Джокович проводит тренировках в горах.
Источник — Sport.ua
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