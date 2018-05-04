АЗАРЕНКО: «Мой сын будет играть с дочкой Серены Уильямс»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема Серена Уильямс в «Твиттере» ответила на вопрос, хотела бы она, чтобы её дочь Алексис Олимпия сыграла в миксте с сыном представительницы Беларуси Виктории Азаренко Лео.

«Если Лео захочет! Я не уверена, что Олимпия выберет теннис, но посмотрим», — написала Уильямс.

Виктория Азаренко в ответ написала следующее: «Я тоже не уверена, что Лео выберет теннис, но в любом случае им будет весело играть вместе».