АЗАРЕНКО: «Мой сын будет играть с дочкой Серены Уильямс»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема Серена Уильямс в «Твиттере» ответила на вопрос, хотела бы она, чтобы её дочь Алексис Олимпия сыграла в миксте с сыном представительницы Беларуси Виктории Азаренко Лео.
«Если Лео захочет! Я не уверена, что Олимпия выберет теннис, но посмотрим», — написала Уильямс.
Виктория Азаренко в ответ написала следующее: «Я тоже не уверена, что Лео выберет теннис, но в любом случае им будет весело играть вместе».
Напомним, что Азаренко впервые выехала с сыном на турнир в Европу.
Источник — Чемпионат
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