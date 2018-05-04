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АЗАРЕНКО: «Мой сын будет играть с дочкой Серены Уильямс»

Звезды готовят смену поколений

  • 04.05.2018 11:47
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Getty Images. Виктория Азаренко
© Getty Images. Виктория Азаренко
23-кратная победительница турниров «Большого шлема Серена Уильямс в «Твиттере» ответила на вопрос, хотела  бы она, чтобы её дочь Алексис Олимпия сыграла в миксте с сыном представительницы Беларуси Виктории Азаренко Лео.
 
«Если Лео захочет! Я не уверена, что Олимпия выберет теннис, но посмотрим», — написала Уильямс.
 
Виктория Азаренко в ответ написала следующее: «Я тоже не уверена, что Лео выберет теннис, но в любом случае им будет весело играть вместе».
 
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Источник — Чемпионат

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