ТРОИЦКИ: «Джоковичу нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень»

Виктор Троицки прокомментировал игру своего соотечественника.
«Новак пропустил длительное время, в такой ситуации тяжело сразу вернуться на высокий уровень. Я понимаю, что хочет Новак. Он сменил штаб и вернулся к тренеру, вместе с которым добился значимых успехов в карьере. Сейчас Новак нуждается в людях, которые помогут обрести уверенность. Джокович вернётся на высокий уровень, но ему потребуется какое-то время», — цитирует Троицки Tennis World USA.
Джокович перенёс операцию на локте и форсировал возвращение в строй, в результате чего столкнулся с определёнными трудностями в плане результата.
Источник — Tennis World USA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.