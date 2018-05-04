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ТРОИЦКИ: «Джоковичу нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень»

Сербский теннисист уверен, что Новак Джокович наберет форму

  • 04.05.2018 04:00
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Getty Images. Виктор Троицки
© Getty Images. Виктор Троицки
Виктор Троицки прокомментировал игру своего соотечественника.
 
«Новак пропустил длительное время, в такой ситуации тяжело сразу вернуться на высокий уровень. Я понимаю, что хочет Новак. Он сменил штаб и вернулся к тренеру, вместе с которым добился значимых успехов в карьере. Сейчас Новак нуждается в людях, которые помогут обрести уверенность. Джокович вернётся на высокий уровень, но ему потребуется какое-то время», — цитирует Троицки Tennis World USA. 
 
Джокович перенёс операцию на локте и форсировал возвращение в строй, в результате чего столкнулся с определёнными трудностями в плане результата.
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Источник — Tennis World USA

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