ЗВЕРЕВ: «Готов усилить тренерский штаб только Беккером и Лендлом»

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что не видит необходимости в сотрудничестве с известными тренерами. В данный момент он на постоянной основе работает лишь со своим отцом.

«Меня устраивает команда, с которой я работаю. Если и буду кого-то рассматривать, то Бориса Беккера и Ивана Лендла. Они понимают меня, знают меня за пределами корта. Но в настоящее время мне не требуется усиление тренерского штаба», — сказал Зверев.