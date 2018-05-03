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ЗВЕРЕВ: «Готов усилить тренерский штаб только Беккером и Лендлом»

Немецкий теннисист не исключил, что в будущем воспользуется услугами кого-то из звезд

  • 03.05.2018 21:13
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Getty Images. Александр Зверев
© Getty Images. Александр Зверев
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что не видит необходимости в сотрудничестве с известными тренерами. В данный момент он на постоянной основе работает лишь со своим отцом.
 
«Меня устраивает команда, с которой я работаю. Если и буду кого-то рассматривать, то Бориса Беккера и Ивана Лендла. Они понимают меня, знают меня за пределами корта. Но в настоящее время мне не требуется усиление тренерского штаба», — сказал Зверев.
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Источник — Tennis World USA

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