Мадрид. Бондаренко сыграет в квалификации

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Рикки ХАТТОН: «Цель Фьюри — поединок с Джошуа» 21:42 — zac76 Нет, думаю он просто неможет без адреналина. Ну и без эпатажа тоже. Мне кажется, он всерьез не ду... 21:30 — bonv Збити по більше грошей і знову на дно?

Экс-украинка выиграла финал чемпионата Европы по борьбе за 32 секунды 21:41 — iravvik1983 че дебилы обосрались списали Стадник а она оказалась крутой!!!

РОНАЛДО: «Неймар не перейдет в Реал. Прямо сейчас это невозможно» 21:39 — zac76 Думаю, многие подумали про КриРо Я сначала тоже - ого, думаю, Роналду и спугался потенциально...

ИНФАНТИНО: «Россия готова на ЧМ-2018 провести незабываемый праздник» 21:39 — Владимир Копяк Вот что доллар животворящий делает! 21:35 — scorpio16 Конечно готова , когда из Кремля выходил под руки два чемоданчика дали и все готовы на все 100 ))...

КЛИНСМАНН: «Кейн совершенен в своей игре, может забивать любой ногой» 21:38 — Sonnenaufgang Хоть напомнил о себе, а то уже и подзабыли. Это я про Клинсманна. Вроде как тренирует сборную США...

ЭМЕРИ: «В Манчестер Сити боссом является Гвардиола, а в ПСЖ — Неймар» 21:37 — Юрий Карпенко Просто нет слов так отсоси тогда у Неймара раз он босс ПСЖ, а не ты недотренеришка

Сваток пропустит матч с Шахтером 21:32 — Vitaly Manko Да хватит ныть,Марлоса тоже дисквалифицировали на игру с Зарей и Кайоде за такое же и тоже на ма...