Мадрид. Бондаренко сыграет в квалификации

В первом раунде квалификации 31-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко, получившая одиннадцатый номер посева, встретится с 17-летней сербкой Ольгой Данилович, которой была предоставлена wild card.
Отметим, что Бондаренко четвёртый год подряд сыграет в отборе Mutua Madrid Open и еще ни разу не играла в столице Испании в основной сетке. Жеребьёвка одиночного разряда состоится завтра.
Источник — Большой теннис Украины
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