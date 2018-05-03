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Мадрид. Бондаренко сыграет в квалификации

Украинская теннисистка будет бороться за выход в основную сетку турнира в Испании

  • 03.05.2018 20:57
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

В первом раунде квалификации 31-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко, получившая одиннадцатый номер посева, встретится с 17-летней сербкой Ольгой Данилович, которой была предоставлена wild card.

Отметим, что Бондаренко четвёртый год подряд сыграет в отборе Mutua Madrid Open и еще ни разу не играла в столице Испании в основной сетке. Жеребьёвка одиночного разряда состоится завтра.

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Источник — Большой теннис Украины

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