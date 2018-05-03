Рабат. Завацкая остановилась в четвертьфинале

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Марокко. В матче 1/4 финала обладательница wild card в двух сетах уступила представительнице Тайваня Се Шувэй, посеянной под 8 номером.



Рабат. Четвертьфинал

Катарина Завацкая – Се Шувэй – 1:6, 1:6



Особого смысла анализировать то, что происходило на корте, нет. Соперница Катарины в данном поединке оказалась на голову сильнее абсолютно во всех компонентах, показав юной украинке урок настоящего тенниса. Завацкая ни разу за стартовую партию не смогла взять свою подачу и заработала единственное очко на подаче соперницы. Большую часть времени Се Шувэй провела в центре корта, то и дело гоняя бедную Катарину по углам.



Во втором сете игра складывалась аналогично, украинка рисковала получить «баранку», но в конце уперлась и все-таки размочила счет. На большее ее не хватило.





Посыпать голову пеплом не стоит, выход в четвертьфинал турнира WTA для Завацкой – большое достижение на данный момент. Она получила громадный опыт и теперь сможет намного быстрее прогрессировать. К сожалению для нас, пока не видно того, за счет чего она может вырасти в топ-игрока. Но не всем же быть первыми ракетками, а стабильным игроком первой сотни Завацкая станет наверняка. Тем более, что в понедельник она дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.



В полуфинале Се Шувэй сыграет против лидера посева бельгийки Элиз Мертенс.