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Рабат. Завацкая остановилась в четвертьфинале

В 1/4 финала украинская теннисистка получила мастер-класс от Се Шувэй

  • 03.05.2018 19:55
  • 275 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая

18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Марокко. В матче 1/4 финала обладательница wild card в двух сетах уступила представительнице Тайваня Се Шувэй, посеянной под 8 номером.

Рабат. Четвертьфинал
Катарина Завацкая – Се Шувэй – 1:6, 1:6

Особого смысла анализировать то, что происходило на корте, нет. Соперница Катарины в данном поединке оказалась на голову сильнее абсолютно во всех компонентах, показав юной украинке урок настоящего тенниса. Завацкая ни разу за стартовую партию не смогла взять свою подачу и заработала единственное очко на подаче соперницы. Большую часть времени Се Шувэй провела в центре корта, то и дело гоняя бедную Катарину по углам.

Во втором сете игра складывалась аналогично, украинка рисковала получить «баранку», но в конце уперлась и все-таки размочила счет. На большее ее не хватило.



Посыпать голову пеплом не стоит, выход в четвертьфинал турнира WTA для Завацкой – большое достижение на данный момент. Она получила громадный опыт и теперь сможет намного быстрее прогрессировать. К сожалению для нас, пока не видно того, за счет чего она может вырасти в топ-игрока. Но не всем же быть первыми ракетками, а стабильным игроком первой сотни Завацкая станет наверняка. Тем более, что в понедельник она дебютирует в топ-200 мирового рейтинга.

В полуфинале Се Шувэй сыграет против лидера посева бельгийки Элиз Мертенс.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    B.Borg
    online
    B.Borg, 03.05.2018 20:03
    +1
    Подумать только. Когда Катарина родилась, эта бабушка уже входила в 200 - ку. А, в целом, Катюша выступила в Рабате для себя неплохо. Кстати, параллельно в Чарльстоне играет Калинина, вот у Ангелины шансы очень хорошие.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 03.05.2018 20:23
    0
    Отнюдь не уверен насчет стабильного игрока первой сотни. Может, будет, а может, и нет.
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