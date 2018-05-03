Серена УИЛЬЯМС: «Хочу сыграть в теннис на льду в коньках»

В честь премьеры документального сериала «Быть Сереной» американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопросы пользователей в twitter.

«Если бы у меня была возможность начать жизнь с начала, я бы все равно выбрала теннис. Я даже не представляю, кем бы я была без тенниса. Если бы была возможность сыграть на необычном покрытии, я бы выбрала лёд! Только представьте теннисистов в этих классных нарядах фигуристов и на коньках. Мы бы играли очень быстро», — написала Уильямс в twitter.