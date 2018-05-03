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Серена УИЛЬЯМС: «Переживаю какой я стану мамой»

Американка стала другой после рождения ребенка

  • 03.05.2018 17:55
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала, как чувствовала себя после рождения дочери. 
 
«Я всегда хотела создать семью и представляла себя в роли матери. После того как родилась дочь, на меня стало оказываться еще больше давления. Я ощущаю небольшое беспокойство, поскольку не знаю, буду я хорошей или строгой мамой. Это беспокойство превратилось в нервозность и страх. Впрочем, эти чувства едва ли не самые ценные в моей жизни», — приводит слова Серены официальный сайт WTA. 

Напомним, что Серене Уильямс не нравится, когда обсуждют ее вес.

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Источник — WTA

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